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'da operasyonu

’nın zararı ’ın koltuğunu salladı. Yönetim kurulu Musk’ın başkanlığı için ‘tamam’ ya da ‘devam’ oyu verecek.

Giriş Tarihi: 5.6.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 10:33
Tesla'da Elon Musk operasyonu

Motors'un kurucu ortağı asıllı Amerikalı mühendis 'ın tahtı sallanıyor. Tesla'da, Başkan, ve ürün mimarı olarak görev yapan Musk'ın, başkanlık görevinden alınması gündemde.

BAĞIMSIZ YÖNETİCİ ÖNERİSİ

Tesla'da yüzde 12 hissesi bulunan Jing Zhao, Musk'un başkanlığı bırakarak bağımsız yönetici olmasını önerdi.

Hissedarlara danışmanlık veren CtW Yatırım Grubu da Antonio Gracias, Kimball Musk ve James R. Murdoch'un yönetimden çıkarılması çağrısı yaptı. Bugün yapılacak yıllık yönetim kurulu toplantısında Elon Musk'ın başkanlıktan, kardeşi Kimbal Musk'ın da yönetim kurulu üyeliğinden alınması önerisi oylanacak. Tesla, ilk çeyrekte 710 milyon dolar zarar etmişti.

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Tesla'da Elon Musk operasyonu
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