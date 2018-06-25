Galaxy Note 9, Gear S4 ile birlikte geliyor

Koreli haber kaynağı ETnews'in (SamMobile aracılığı ile) söylediğine göre Samsung, Ağustos ayında Gear S4 akıllı saati sunmaya hazırlanıyor. Galaxy Note 9'un da 9 Ağustos tarihinde sunulmasının beklendiği düşünülürse, Samsung'un bu iki cihazı beraber yayımlaması mümkün olabilir.

Samsung Gear S4, firmanın 2016 yılının sonlarında tanıttığı Gear S3 için bir devam ürünü niteliğini taşıyacak. Gear S3, Apple Watch'tan bir yıl önce seçime bağlı LTE desteği ile sunulmuştu ancak o sırada çok az uygulama bu özellikten faydalanıyordu. İki yıl sonra Gear S4 ise Samsung'un Apple Watch ile rekabete girmek için en iyi seçeneği olabilir.

Hürriyet'e göre Gear S4, yeni bir panel kademesi paket (PLP) çipi kullanacak ve bu da SamMobile'ın da belirttiği üzere Gear S4'ün daha ince ve daha ucuz olmasını sağlayabilir. Gear S4 için diğer söylentilerin arasında ise saatin daha büyük bir bataryaya sahip olacağı bulunuyor.

Samsung ise henüz konu hakkında bir yorum yapmış değil.

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