Samsung Android Oreo güncelleme takvimini değiştirdi

Samsung Oreo güncellemesinin dağıtım tarihlerinde değişikliğe gitti. Açıklanan yeni takvime göre Samsung, 6 Temmuz haftasında 2017 model Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 modellerine Oreo güncellemesini verecek. 13 Temmuz haftasında ise Galaxy J3, Galaxy J5 Pro ve Galaxy J7 Pro modelleri Android Oreo güncellemesi alacak.

Milliyet'in haberine göre Oreo güncellemesi, temmuz ayı Android güvenlik yazılım paketini de barındıracak. Samsung Türkiye, bu telefonlar için test çalışmalarını hala sürdürüyor. Güncellemeler verilen tam tarihlerde yayınlanmayabilir.