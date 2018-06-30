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Oreo takvimini değiştirdi

, daha önce yayınlamış olduğu Oreo takviminde değişikliğe gitti Samsung, Oreo işletim sistemleri için gelecek olan güncellemeyi orta ve üst sınıf akıllı telefonları için de kullanıma sunacak. Peki hangi Galaxy modelleri Oreo güncellemesine ne zaman kavuşacak?

Giriş Tarihi: 30.6.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 15:34
Samsung Android Oreo güncelleme takvimini değiştirdi

Oreo sinin dağıtım tarihlerinde değişikliğe gitti. Açıklanan yeni takvime göre Samsung, 6 Temmuz haftasında 2017 model Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 modellerine Oreo güncellemesini verecek. 13 Temmuz haftasında ise Galaxy J3, Galaxy J5 Pro ve Galaxy J7 Pro modelleri Oreo güncellemesi alacak.

Milliyet'in haberine göre Oreo güncellemesi, temmuz ayı Android güvenlik yazılım paketini de barındıracak. Samsung , bu telefonlar için test çalışmalarını hala sürdürüyor. Güncellemeler verilen tam tarihlerde yayınlanmayabilir.

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Samsung Android Oreo güncelleme takvimini değiştirdi
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