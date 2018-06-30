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'den çekiliyor mu? Sonunda beklenen açıklama geldi

Son birkaç gündür Sony'nin 'deki telefon operasyonlarını durduracağına dair bir iddia gündemi meşgul ediyordu. Japon teknoloji devi bu konudaki suskunluğunu bozdu ve resmi bir açıklama yaptı. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.6.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 12:34
Sony Mobile Türkiye'den çekiliyor mu? Sonunda beklenen açıklama geldi

Hemen her yeni mobil cihazı, daha tanıtılmasına süre varken bizlerle paylaşan " uzmanı" Evan Blass, Twitter üzerinden bir yeni iddiada daha bulunmuş ve 'ın pazarından çekileceğini duyurmuştu.

Blass'ın iddiaları sonrası firma resmi bir açıklama yayınladı.

SONY NE DEDİ?

Ekim ayında Türkiye ile birlikte ve pazarlarındaki ofislerini kapatacağını iddia eden Evan Blass'a bugün Sony Mobile Orta Doğu-Afrika Kurumsal İletişim Bölümünden cevap geldi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kârlı büyümemizi sürdürmek için aldığımız süregelmekte olan tedbirlerin bir parçası olarak, pazardaki durumu dikkatli şekilde takip ediyor ve , Afrika ve Türkiye'deki operasyonlarımızın fizibilitesini gözden geçiriyoruz"

Blass'ın dün dile getirdiği iddiasına göre Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki Sony Mobile ofisleri, Ekim ayında kapatılacak ve bu bölgelerdeki operasyonlar sonlandırılacak. Bu da, Xperia telefonların artık ülkemizde resmi yollardan satılmayacağı anlamını taşıyor.

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Sony Mobile Türkiye'den çekiliyor mu? Sonunda beklenen açıklama geldi
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