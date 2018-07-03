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'nin bir ucundan diğerine gitmek tam...

'nin boyutu az çok tahmin ediliyor ve tüm şartları düşünülerek bir ucundan diğerine gitmenin ne kadar süreceğiyle ilgili bugün yeni bilgiler geldi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 15:37
Samanyolu Galaksisi'nin bir ucundan diğerine gitmek tam...

Space.com'un haberine göre, Kanarya Adalarındaki Astrofizik Enstitüsünden gök bilimcilerin araştırması, Samanyolu'nun varsayılan sınırı dışındaki yıldızların, diskin içindekilerle benzer yapıya sahip olduğunu gösterdi.

Yıldızlardaki ağır metallerin miktarını incelerken bu şaşırtıcı keşfi yapan gök bilimciler, Samanyolu diskinin sanılandan daha büyük olduğu ve ışık hızında seyahat eden bir gemisiyle galaksiyi baştan başa geçmenin 200 bin yıl süreceği sonucuna vardı.

Geçmişte yapılan araştırmalar, bu yolculuğun 100 bin ila 160 bin ışık yılı süreceğini öngörmüştü.

Martin Lopez-Corredoira liderliğindeki araştırmanın ayrıntıları, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

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Samanyolu Galaksisi'nin bir ucundan diğerine gitmek tam...
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