iOS 12 beta 3'teki yenilikler nedir? Neler değişiyor?

Apple geçtiğimiz haziran ayında düzenlediği Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC) etkinliğinde iOS 12 sürümünü tanıtmıştı. Etkinlik sonrası geliştiricilerin beğenisine sunulan beta sürümlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Cupertino merkezli şirket geliştiriciler için iOS 12 beta 3 güncellemesini yayınladı.

IOS 12 BETA 3 YENİLİKLERİ

Apple geliştirici hesabına sahip olan kişilerin yükleyebildiği beta 3, bir önceki beta sürümünde yaşanan sorunları çözüyor. Performans ve stabilite iyileştirmeleri ile gelen beta 3, bir takım değişiklikler de sunuyor. Beta 3 ile Podcasts uygulamasında çalınan bir Podcasts'in kalan süresi gösterilmeye başlanıyor. Sesli Notlar uygulamasını açtığınızda sizi farklı bir açılış ekranı karşılıyor. Sadece iPhone uyumlu uygulamalar iPad'de daha kaliteli görünüyor. Konum servisleri kullanıldığında bildirim çubuğunda çıkan simge daha yumuşak bir tasarıma sahip oluyor.

Eğer kayıtlı geliştirici hesabınız varsa iOS 12 beta 3 sürümünü yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 12 güncellemesi alacak iPhone ve iPad modelleri şu şekilde:

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

9.7 inç'lik iPad

9.7 inç'lik iPad Pro

12.9 inç'lik iPad Pro

10.5 inç'lik iPad Pro

iPad Air

iPad Air 2

iPad 5. nesil

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6. Nesil

