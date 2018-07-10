Mars’a ayak basan ilk insan Alyssa Carson olacak!

Üç yaşından beri astronot olmanın hayalini kuran Alyssa Carson NASA'nın astronot programına seçilip mezun olan en genç kişi olarak tarihe geçti. 17 yaşındaki Carson, Mars'a ayak basan ilk insan olmak için NASA tarafından eğitimler alıyor.

ÇOCUKLUK HAYALİ

Carson yaptığı açıklamada, üç yaşındayken izlediği "Backyardigans" programından çok etkilendiğini ve Mars'a gitmenin hayalini çocukluğundan beri kurduğunu söyledi.

Kurduğu vakıf ile de gençlere hayallerini gerçekleştirebilmeleri için destek olan genç astronot sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman hayallerinizi izleyin ve kimsenin onları sizden almasına izin vermeyin. Tüm astronotlar, özellikle kadın astronotlar bana izleyebileceğim bir yol gösterdi."

MARS GÖREVİNE KADAR EĞİTİM GÖRECEK

Alyssa'nın babası Bert Carson 2008 yılında kızını NASA Uzay Kampı'na kayıt ettirdikten sonra Alyssa zamanla Laval, Quebec ve İzmir'de bulunan uzay kamplarında bulundu. Astronotluk eğitiminin yanı sıra İspanyolca ve Fransızca eğitimi alan Carson'un, Mars görevine kadar Uluslararası Uzay Üniversitesi'nde eğitim göreceği belirtildi.

Bu görev aslında Mars'ta kurulacak koloninin ilk adımı olacak ve insan türünün devamı için oldukça önem taşıyacak. (Milliyet)