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Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir çalışanı bu soruyu cevapladı

Gezegen bilimci ve 'nın '' misyonunda görev alan 'in dünyadışı medeniyetlerle neden hala iletişim kuramadığımıza dair dikkat çekici bir teorisi var.

Giriş Tarihi: 10.07.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 14:33
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Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir çalışanı bu soruyu cevapladı
Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir NASA çalışanı bu soruyu cevapladı

"Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor?" sorusunun cevabı çalışanı 'den geldi.

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Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir çalışanı bu soruyu cevapladı
Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir NASA çalışanı bu soruyu cevapladı

Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması bu kez de bilimin merceğinde.

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Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir çalışanı bu soruyu cevapladı
Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir NASA çalışanı bu soruyu cevapladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi () çalışanı 'in, insanoğlunun neden hala dünyadışı bir medeniyet ile iletişime geçemediğine dair dikkat çekici bir teorisi var.

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Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir çalışanı bu soruyu cevapladı
Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir NASA çalışanı bu soruyu cevapladı

American Astronomical Society'nin düzenlediği konferansta bir açıklama yapan Stern, bunun nedeni olarak uzaylıların tahmin ettiğimizin aksine sualtı bir medeniyet geliştirmiş olabileceği ihtimalinin altını çizdi.

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Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir çalışanı bu soruyu cevapladı
Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir NASA çalışanı bu soruyu cevapladı

Stern, dünyadışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabilecekleri iddiasını ortaya attı.

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Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir çalışanı bu soruyu cevapladı
Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir NASA çalışanı bu soruyu cevapladı

Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti.

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Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir çalışanı bu soruyu cevapladı
Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir NASA çalışanı bu soruyu cevapladı

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.

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