Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor? Bir NASA çalışanı bu soruyu cevapladı

Gezegen bilimci ve NASA'nın 'New Horizons' misyonunda görev alan Alan Stern'in dünyadışı medeniyetlerle neden hala iletişim kuramadığımıza dair dikkat çekici bir teorisi var. 'Uzaylılar neden insanlarla bağlantı kurmuyor?' sorusunun cevabı NASA çalışanı Alan Stern'den geldi. Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması bu kez de bilimin merceğinde. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı Alan Stern'in, insanoğlunun neden hala dünyadışı bir medeniyet ile iletişime geçemediğine dair dikkat çekici bir teorisi var. American Astronomical Society'nin düzenlediği konferansta bir açıklama yapan Stern, bunun nedeni olarak uzaylıların tahmin ettiğimizin aksine sualtı bir medeniyet geliştirmiş olabileceği ihtimalinin altını çizdi. Stern, dünyadışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabilecekleri iddiasını ortaya attı. Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti. Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.