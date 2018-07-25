6.1 inç'lik ucuz iPhone'un renk seçenekleri belli oldu

Makotakara'nın raporuna göre eylül ayında tanıtılacak olan 6.1 inç'lik iPhone beş farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renklerin ise beyaz, siyah, sarı, turuncu, mavi ve altın olacağı ileri sürüldü. Fakat bu renklerin isimleri farklı olabilir, mesela mavi, elektrik mavisi veya derin mavi gibi başka isimle adlandırılabilir.

HER İKİ RAPOR ÇELİŞİYOR

Apple analisti Ming-Chi Kuo daha önce yayınladığı öngörü raporunda ise telefonun gri, beyaz, mavi, kırmızı ve turuncu renklerde çıkacağını belirtmişti. Kuo ve Makotakara'nın raporları çelişiyor. Kırmızı rengin ise daha sonra satışa çıkartılabileceği söylendi.

Tedarik zinciri kaynakları yeni iPhone'un renklerinin ise iPhone X'in deri kılıflarındaki renklere dayanacağını iddia etti.