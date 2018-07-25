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6.1 inç'lik ucuz 'un renk seçenekleri belli oldu

Uzun süredir gündeme gelen 6.1 inç'lik yeni hakkında yepyeni bir rapor yayınlandı. Kaynak, iPhone X Lite olarak da adlandırılan bu modelin renk seçeneklerini açıkladı. İşte detaylar...

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:37
6.1 inç'lik ucuz iPhone'un renk seçenekleri belli oldu

'nın raporuna göre eylül ayında tanıtılacak olan 6.1 inç'lik beş farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renklerin ise beyaz, siyah, sarı, turuncu, mavi ve altın olacağı ileri sürüldü. Fakat bu renklerin isimleri farklı olabilir, mesela mavi, elektrik mavisi veya derin mavi gibi başka isimle adlandırılabilir.

HER İKİ RAPOR ÇELİŞİYOR

analisti Ming-Chi Kuo daha önce yayınladığı öngörü raporunda ise telefonun gri, beyaz, mavi, kırmızı ve turuncu renklerde çıkacağını belirtmişti. Kuo ve Makotakara'nın raporları çelişiyor. Kırmızı rengin ise daha sonra satışa çıkartılabileceği söylendi.

Tedarik zinciri kaynakları yeni iPhone'un renklerinin ise iPhone X'in deri kılıflarındaki renklere dayanacağını iddia etti.

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6.1 inç'lik ucuz iPhone'un renk seçenekleri belli oldu
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