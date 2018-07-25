Güneş koruyucu kremlerle ilgili şaşırtan araştırma

Güneş koruyucu kremlerin, sanılandan çok daha az etkili olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Londra Üniversitesinin yaptığı araştırma, kremlerin beklentinin yarısından daha az koruma sağladığını ortaya koydu.

Araştırmada kremlerin, gelişigüzel sürülmeleri nedeniyle yeterince koruyucu olamadığına dikkat çekildi.

Profesör Anthony Young, 50 faktörlü bir kremin, en iyi ihtimalle yüzde 40 oranında koruma sağlanmasının beklendiğini, ortalama bir yetişkinin bu korumayı sağlamak için tüm vücuduna 36 gram ya da en az 6 çay kaşığı krem sürmesi gerektiğini söyledi.

Bilim adamları, krem sürülerken boyun, şakak ve kulakların da ihmal edilmemesi gerektiğine işaret etti.