Şiddet içerikli oyun Momo nedir? WhatsApp'ta hızla yayılan Momo tehlikesi

Tüm dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılarak pek çok kişiyi, bilhassa gençleri intihara sürükleyen Mavi Balina adlı sanal oyununun sonrasında bu kez de en çok kullanılan popüler iletişim platformu WhatsAppüzerinden yayılmaya başlayan Momo tehlikesi sardı. Korku filmlerindeki karakterleri aratmayan bir yüzle kullanıcıların karşısına çıkan Momo kabusunun ardından yetkililer ciddi uyarılarda bulunmaya başladı. Peki, intihar vakalarıyla gündemin merkezine yerleşen Mavi Balina isimli sanal oyuna benzetilen ve kullanıcılara şiddet içerikli fotoğraflar ya da tehdit içerikli mesajlar ileten Momo nedir? Oynamaya başlandığı takdirde çeşitli tehlikeleri içerisinde barındıran şiddet içerikli yeni sanal oyun Momo hakkında bilinmeyenler...

ŞİDDET İÇERİKLİ SANAL OYUN MOMO NEDİR?

İlk olarak Latin Amerika üzerinden yayılmaya başlayan ve etkilerini Fransa, ABD ve Nepal ülkelerinde de hissettirmeye başlayan Momo; korku ve dehşet uyandıran bir yüzle WhatsApp aracılığıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Korku filmlerindeki karakterleri aratmayan Momo, dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden kullanıcılara şiddet içerikli fotoğraflar veya tehdit içerikli mesajlar gönderiyor.

''Yeni Mavi Balina'' şeklinde tabir edilen şiddet içerikli yeni sanal oyun Momo, tıpkı Mavi Balina oyununda olduğu gibi intihara teşebbüs sebebiyet verebilme tehlikesi bulunuyor. Öte yandan Meksika Siber Suçlar Polisi tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, kişilerin Momo ile mesajlaşmaları halinde taciz ve tehdit edilmelerinin yanı sıra kişisel bilgilerin de çalınabileceği ve oyunu oynayan kişilerden zorla para elde edebileceğine yönelik ciddi uyarılarda bulunuyor.

YETKİLİLER MOMO İLE İLGİLİ CİDDİ UYARILARDA BULUNUYOR…

İspanya polisi, konuya ilişkin harekete geçerek, sosyal medya platformu aracılığıyla karşılarına çıkabilecek ''absürt oyun davetlerine'' aldırış etmeme hususunda ciddi uyarılar gerçekleştirdi.

İspanyol polisi, aynı Meksikalı meslektaşları gibi Twitter üzerinden gönderilen mesajlar üzerinden konuya dair farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. İspanyol polisi, #SaçmalıklarıGormezdenGelin etiketini kullanarak, sosyal medya kullanıcılarına korkun bir yüze sahip Momo karakterinden uzak durma ve bu trendlerin WhatsApp aracılığıyla yayılmasını durdurma çağrısında bulunmaktadır. Fakat bütün uyarılara rağmen şiddet içerikli sanal oyun olan Momo'nun ne olduğuna ve nasıl ortaya çıktığına ilişkin henüz net bir bilgi yer almamaktadır.

MOMU'NUN TEHLİKELERİ NELERDİR?

*Meksika siber suçlar polisi tarafından, Momo'yla mesajlaşmanın tehlikelerini beş madde halinde açıklandı. İşte, şiddet içerikli sanal oyun Momo'yu oynayan kişilerin başına gelebilecek tehlikeler…

1)Momo oyununu oynayan kişiler, depresyon ve kaygı atakları geçirebilmektedir.

2)Momo, kullanıcıları tehdit ve taciz edebilmektedir.

3)Momo'la mesajlaşılması halinde kişisel bilgileriniz çalınabilmektedir.

4)Momo'ya geri dönüş yapan kişilerden zorla para elde edebilemektedir.

5)Şiddet öven bir dile yer verilebilmektedir ve kişiler intihara teşebbüse edebilmektedir.

MOMO NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Meksika'da internet aracılığıyla işlenen suçları soruşturan polis birimi tarafından Momo'nun bir sosyal medya grubu şeklinde ortaya çıktığını belirtiyor: "Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor."