Galaxy Note 9'un kutusu sızdı! - Özellikleri kesinleşti

Samsung yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 9'u birkaç gün sonra resmen tanıtacak. Bu tanıtım tarihi yaklaşırken şimdi ise telefonun merakla beklenen özellikleri resmiyet kazandı.

?GALAXY NOTE 9 KUTUSU, SIZDIRILAN BİLGİLERİ DOĞRULADI!

Galaxy Note 9 6.4″ QHD+ sAMOLED ekran ile birlikte geliyor. Rusya'da Samsung mağazasında satış için depoda beklerken çekildiği düşünülen kutu görüntüsü Galaxy Note 9' un 4000mAh batarya ile geliceğini doğruluyor. Samsung Note 8' de kullandığı 3300mAh kapasiteye sahip batarya ile eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu sene ise Note 9 4000mAh batarya ile uzun kullanım süresine izin verecek.

Samsung'un yeni amiral gemisi minimum 128 GB depolama kapasitesi ile alınabilecek. Cihazın 128 GB depolama seçeneği olan modelin ise 6 GB Ram' e sahip olduğu sızdırılan Galaxy Note 9 kutusu ile birlikte doğrulanıyor. Görüntüde Galaxy Note 9'un hangi işlemciden güç alacağı maalesef yazmıyor. Cihazın ABDversiyonunda Snapdragon 845, diğer modellerde ise Exynos 9810 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Cihazın arka tarafında ise 12 Megapiksellik 2 adet kamera yer alıyor. Bu kameranın diyaframı f/1.5 – f/2.4 aralığında değer alabilecek. Selfie çekmeyi sevenler için ise ön tarafta 8 Megapiksel kameraya yer verilmiş.

BLUETOOTH ÖZELLİKLİ S-PEN, AKG HOPARLÖR VE KULAKLIKLAR

Her yıl tanıttığı yeni Note serisi ile s-pen kalemini geliştiren Samsung, bu yıl S-pen'e bluetooth özelliği de eklemiş. Ses çıkışında AKG firmasından vazgeçmeyen Samsung' un yeni amiral gemisinde stereo AKG hoparlör ile geliyor. Kutu içerisinden de AKG kulaklıkları çıkacağı görüntülenen Samsung' un Note 8'deki kulakların aynısı ile devam edip etmeyeceği ise halen belirsizliğini koruyor.

Galaxy Note 9 IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip. Kablosuz şarjve iris tarayıcısına da sahip olan cihazın iris tarayıcısının Note 8'dekine göre daha başarılı ve hızlı çalışması bekleniyor.

Samsung yeni amiral gemisi Note 9'u 9 Ağustos tarihinde Amerika'da düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliği ile resmi tanıtımını yapıcak. Bakalım Samsung, Galaxy Note 9 ve yeni S-pen'i ile kullanıcılarına nasıl bir deneyim sunacak hep beraber göreceğiz. (shiftdelete.net)

GALAXY NOTE 9 ÖZELLİKLERİ, FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ