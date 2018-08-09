Galaxy Note 9 detayları belli oluyor

Akıllı kalemle Samsung Note serisinin ilk piyasaya çıktığı 2011 yılında, Apple kalemsiz deneyime dikkat çektiği ve iPad piyasaya çıkalı 1 yıl olmuştu. Samsung'un 2011 yılında ilk modelini piyasaya sürdüğünde tüm ezberleri bozan teknik özellikleri ve akıllı telefon kullanma alışkanlıklarını kökünden değiştiren S Pen akıllı kalemi sayesinde kısa sürede bir fenomene dönüşen Galaxy Note serisi, çıkan her yeni modeliyle teknoloji dünyasında derin izler bırakmayı başardı.

S serisi ürünler yılın başında Ağustos ayında da Note serisi telefonlar düzenli şekilde güncellendi. 2 yıl önce Note 7 modelinin ısınma problemi uzun süre konuşulmuştu. Note 8 modeliyle yaralarını saran Samsung şimdi Note 9 modeliyle amiral gemisi ürünlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Toplantıda yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch'un da tanıtılması bekleniyor.

İşte yeni sızan bilgiler şu şekilde:

-Ekran 0.1 inç büyüyerek 6.4 inç olması bekleniyor.

-Depolama konusunda standart 128 GB hafıza 512 GB eklenebilir hafıza olacağı tahmin ediliyor.

-Pil kapasitesi 3800 mAh veya 4000 mAh arasında olması bekleniyor.

-Türkiye satış fiyatı 6 bin 499 TL (Kaynak: SDN)

-Sıvı soğutma sayesinde ısınmayı önleyecek

-S Pen akıllı kalem bluetooth özelliğine sahip olacak.

-Yeni akıllı saat Galaxy Watch serisi de tanıtılacak