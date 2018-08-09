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detayları belli oluyor

’un yeni amiral gemisi detayları bir kaç saat sonra ortaya çıkıyor. Tanıtım öncesi sızan haberlere göre 128 GB standart model 6 bin 500 ’den satılacak. Detaylar sabah.com.tr de yayınlanacak

TİMUR SIRT
TİMUR SIRT Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 16:33
Galaxy Note 9 detayları belli oluyor

Akıllı kalemle Note serisinin ilk piyasaya çıktığı 2011 yılında, kalemsiz deneyime dikkat çektiği ve iPad piyasaya çıkalı 1 yıl olmuştu. Samsung'un 2011 yılında ilk modelini piyasaya sürdüğünde tüm ezberleri bozan teknik özellikleri ve akıllı telefon kullanma alışkanlıklarını kökünden değiştiren S Pen akıllı kalemi sayesinde kısa sürede bir fenomene dönüşen serisi, çıkan her yeni modeliyle teknoloji dünyasında derin izler bırakmayı başardı.

S serisi ürünler yılın başında Ağustos ayında da Note serisi telefonlar düzenli şekilde güncellendi. 2 yıl önce Note 7 modelinin ısınma problemi uzun süre konuşulmuştu. Note 8 modeliyle yaralarını saran Samsung şimdi modeliyle amiral gemisi ürünlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Toplantıda yeni serisi 'un da tanıtılması bekleniyor.

İşte yeni sızan bilgiler şu şekilde:

-Ekran 0.1 inç büyüyerek 6.4 inç olması bekleniyor.
-Depolama konusunda standart 128 GB hafıza 512 GB eklenebilir hafıza olacağı tahmin ediliyor.
-Pil kapasitesi 3800 mAh veya 4000 mAh arasında olması bekleniyor.
- satış fiyatı 6 bin 499 (Kaynak: SDN)
-Sıvı soğutma sayesinde ısınmayı önleyecek
-S Pen akıllı kalem bluetooth özelliğine sahip olacak.
-Yeni akıllı saat Galaxy Watch serisi de tanıtılacak

Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı tanıtımdan önce sızdırıldı! İşte Galaxy Note 9 hakkındaki detaylar

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Galaxy Note 9 detayları belli oluyor
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