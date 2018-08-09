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Yeni Samsung 9 tanıtıldı! ı ne kadar? İşte özellikleri...

Samsung 9 tanıtımı az önce yapıldı! Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy , pil, depolama, oyun ve çoklu cihaz desteğiyle 4 farklı alanda performansını artırmaya odaklandı. 128 GB standart depolama alanına sahip Note 9, bayramdan önce satışa sunulacak. Yeni akıllı kalem SPen uzaktan kumanda gibi kullanılarak fotoğraf çekecek. Peki, 'un özellikleri neler ve Note 9 ı ne kadar? İşte Samsung'un yeni u ile ilgili tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 9.8.2018 19:15 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 19:15
Yeni Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! Samsung Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte özellikleri...

Avrupa'da en çok 'de sevilen Samsung serisi yeni Galaxy modeliyle vitrine çıkıyor. İlk olarak 2011 yılında piyasaya sürülen Note serisi daha yetenekli kalem S Pen ve performans odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni Galaxy Note 9, Türkiye'de 128 GB sabit depolama kapasitesiyl bayramdan önce vitrine çıkacak. 6.4 inçlik dev ekrana sahip Galaxy Note 9, pil, oyun, depolama ve çoklu cihaz kullanımı konusunda yüksek performans vaat ediyor. Peki Note 9'un tüm özellikleri neler? Türkiye ı ne kadar olacak? İşte Note 9 ile ilgili tüm soruların cevabı...

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Yeni Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! Samsung Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte özellikleri...
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