Yeni Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! Samsung Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte özellikleri...

Avrupa'da en çok Türkiye'de sevilen Samsung Galaxy Note serisi yeni Galaxy Note 9 modeliyle vitrine çıkıyor. İlk olarak 2011 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note serisi daha yetenekli kalem S Pen ve performans odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni Galaxy Note 9, Türkiye'de 128 GB sabit depolama kapasitesiyl bayramdan önce vitrine çıkacak. 6.4 inçlik dev ekrana sahip Galaxy Note 9, pil, oyun, depolama ve çoklu cihaz kullanımı konusunda yüksek performans vaat ediyor. Peki Note 9'un tüm özellikleri neler? Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte Note 9 ile ilgili tüm soruların cevabı...