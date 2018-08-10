Fallout 76 Steam'de olmayacak!

Fallout 76'nın beta testi ile ilgili SSS'ye göre, PC sürümü "sadece Bethesda.net üzerinden" sunulacak. Ayrıca PC Gamer Bethesda'dan resmi bir doğrulama da almış durumda: "Hem B.E.T.A. hem de yayımlama için Fallout 76'nın PC sürümü, Steam'de değil, sadece Bethesda.net üzerinden satışa sunulacak. "

Beta testinin ayrıntıları ile ilgili olarak, Bethesda'dan beta'nın etkili bir şekilde tam oyun olacağı ve ilerlemenizin satın alınan sürüme taşınacağı (en azından şu anki plana göre) yönündeki ilginç bir açıklaması da bulunuyor. Beta için NDA olmayacak, yani Fallout 76'nın neredeyse tamamlanmış sürümü oynuyor gibi olacaksınız.

STEAM'DE BEKLEYENLER İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Steam'deki yer almama durumuna geri dönersek, Valve'ın çevrimiçi mağazasını kullananlar için hayal kırıklığı yaratacağı söylenebilir. Steam üzerinden bir oyun satın alma yeteneği, PC oyuncuları tarafından neredeyse kesinlik olarak düşünülen bir imkan, ancak açıkça Bethesda, satışların kontrolünü elinde tutmanın avantajını kullanmak istiyor ve oyunun bunu yapabilmesi için yeterince büyük bir takipçi miktarına sahip olduğunu düşünüyor.

İhtimallerden biri ise, Bethesda'nın oyunu online olarak satmaya başlaması, ama bir süre sonra onu Steam gibi diğer dijital dağıtım kanallarına da sunması olabilir. Fallout 76'nın Steam'de yada başka yerlerde hiçbir zaman yer almayacağına inanmanın zorluğu göz önüne alındığında, muhtemel bir olasılık gibi görünüyor.

Eğer çevrimiçi çok oyunculuğa odaklanan bir 'softcore survival' (hafif hayatta kalma) oyunu olarak tanımlanan Fallout 76'yı oynamayı planlıyorsanız, beta artık daha cazip bir teklif haline geldi ve kayıt olmak için oyuna ön sipariş vermeniz yeterli. Beta'nın, Kasım ayında oyunun tam olarak başlatılmasından önce Ekim ayında sunulması bekleniyor. (Hürriyet)