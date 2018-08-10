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3'ün çıkış tarihi belli oldu

'un 9 sızıntılarını "kazara" yayınlamasına alışmıştık. Bu defa da benzer bir hamle tarafından geldi. Uzun zamandır beklenen akıllı telefonu 3 satış tarihini kazara ortaya çıkartan Google, görünüşe göre yeni amiralini 4 Ekim'de satışa sunacak.

Giriş Tarihi: 10.8.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 09:53
Google Pixel 3'ün çıkış tarihi belli oldu

3'ün satış tarihi nasıl ortaya çıktı? YouTube içerikleri üreten ve Türkçemize yeni giren "influencer" stratejisi ile yayın yapan çevrimiçi pazarlama platformu FameBit tarafından yayınlanan ilanda tarih kendini gösterdi. Kanadalı influencerları içeren bir iş ilanı olan bu paylaşımın Google tarafından yapıldığı söyleniyor. Buna göre 4 Ekim tarihinden itibaren tanıtımı yapacak Kanadalı YouTuberlar şu an aranıyor.

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9 ile başlayan , ardından 'ın eylül ayında yapacağı geleneksel lansman ile yeni iPhone'lar ile devam edecek, sonrasında ise ve ile ounlaşmaya başlayacak. Şubat ayında ise Kongresi var ve orada de Galaxy S10 ile LG V40 modelleri bekleniyor. Bakalım yeni telefonlar, seleflerinden ne gibi farklar getirecekler; bekliyoruz. (Hürriyet)

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Google Pixel 3'ün çıkış tarihi belli oldu
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