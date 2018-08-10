Google Pixel 3'ün çıkış tarihi belli oldu

Google Pixel 3'ün satış tarihi nasıl ortaya çıktı? YouTube içerikleri üreten ve Türkçemize yeni giren "influencer" stratejisi ile yayın yapan çevrimiçi pazarlama platformu FameBit tarafından yayınlanan ilanda tarih kendini gösterdi. Kanadalı influencerları içeren bir iş ilanı olan bu paylaşımın Google tarafından yapıldığı söyleniyor. Buna göre 4 Ekim tarihinden itibaren Pixel 3 tanıtımı yapacak Kanadalı YouTuberlar şu an aranıyor.

AKILLI TELEFONLARDA YENİ SEZON AÇILDI

Samsung Galaxy Note 9 ile başlayan yeni sezon, ardından Apple'ın eylül ayında yapacağı geleneksel lansman ile yeni iPhone'lar ile devam edecek, sonrasında ise Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile olgunlaşmaya başlayacak. Şubat ayında ise Mobil Dünya Kongresi var ve orada de Galaxy S10 ile LG V40 modelleri bekleniyor. Bakalım yeni telefonlar, seleflerinden ne gibi farklar getirecekler; bekliyoruz. (Hürriyet)