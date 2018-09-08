Bir galakside ilk kez molekül rüzgarı gözlemlendi

Ayrıntıları Science dergisinde yayımlanan keşfin bir ilk olduğu belirtildi. Molekül rüzgarının, bazı galaksilerin evrenin ilk döneminde nasıl büyüdüklerine ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

ÖNEMLİ BİR UNSUR

Spilker, rüzgarların, galaksilerin oluşumunu etkileyen ve kendi kendilerine büyümelerini sağlayan önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Samanyolu ve Andromeda gibi galaksilerin nispeten daha yavaş büyüdüğü ve bu galaksilerde yıldız oluşum oranının daha düşük olduğu ifade ediliyor. Bazı galaksilerde ise bir yıl içinde yüzlerce, hatta binlerce yeni yıldız oluşuyor.