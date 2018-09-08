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Bir de ilk kez molekül ı gözlemlendi

Teksas Üniversitesinde görevli gök bilimci Justin Spilker, nın en büyük teleskobu ALMA ile yaptığı gözlemlerde, evren sadece bir milyar yaşındayken Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki SPT2319-55 olarak adlandırılan de güçlü bir molekül ı tespit etti.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 10:07
Bir galakside ilk kez molekül rüzgarı gözlemlendi

Ayrıntıları Science dergisinde yayımlanan keşfin bir ilk olduğu belirtildi. Molekül ının, bazı lerin evrenin ilk döneminde nasıl büyüdüklerine ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

ÖNEMLİ BİR UNSUR

Spilker, rüzgarların, galaksilerin oluşumunu etkileyen ve kendi kendilerine büyümelerini sağlayan bir olduğunu söyledi.

Samanyolu ve Andromeda gibi galaksilerin nispeten daha yavaş büyüdüğü ve bu galaksilerde yıldız oluşum oranının daha düşük olduğu ifade ediliyor. Bazı galaksilerde ise bir yıl içinde yüzlerce, hatta binlerce yeni yıldız oluşuyor.

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Bir galakside ilk kez molekül rüzgarı gözlemlendi
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