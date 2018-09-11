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Taksim'de serbest uçuş heyecanı

için 'dan getirilerek, 'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformunda, vatandaşlar havada serbest uçuş yaptı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 17:43
Taksim'de serbest uçuş heyecanı

Havacılık, ve için 'dan getirilen dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

'nda tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Ajansı'nın iletişim destekçisi olduğu TEKNOFEST için Letonya'dan getirilen dikey rüzgar tüneli platformu, etkinlik öncesi 'na kuruldu.

Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda, vatandaşlar havada serbest uçuş deneyimi yaşadı.

Platformda serbest uçuş yapanları şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ DÜZENLENECEK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Kurumsal Yönetim Sistemi Sorumlusu Hasan Kağıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve paydaşlığında "Ayakları yerden kesecek festival" sloganıyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin düzenleneceğini söyledi.

Festival kapsamında gerçekleştirecekleri etkinliklerden dikey rüzgar tüneli platformunu Taksim Meydanı'nda kurduklarını aktaran Kağıt, "Yaklaşık 25 metre çapa sahip çelik bir düzenek üzerine kurulan alan, jet motorlarıyla desteleniyor. İnsanları burada 5-6 metre yüksekliğe çıkartacağız. Akrobasi anlamında yaklaşık 50 metre yükselebiliyorlar. Burada paraşütçünün uçaktan atladıktan sonraki serbest süzülüşte yaşadığı heyecanı deneyimleyecekler. Üçer dakikadan saatte 20 kişi bu platformdaki etkinliğe katılacak." diye konuştu.

Bu heyecanın daha fazlasını yaşamak isteyenleri TEKNOFEST İstanbul'a beklediklerini ifade eden Kağıt, festival kapsamında insansız hava ve kara araçları ile insansız su altı sistemleri gibi teknoloji yarışmalarının yapılacağını, ve Türk Yıldızları'nın jet gösterileri sunacağını, sergi ve seminerlerin düzenleneceğini belirtti.

üzerinden daha önce kayıt yaptıranların yararlanabildiği platform, 14 Eylül'e kadar Taksim Meydanı'nda olacak.

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Taksim'de serbest uçuş heyecanı
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