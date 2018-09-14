Bakan Varank TEKNOFEST roket yarışlarını izledi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, Anadolu Ajansının (AA) "Global iletişim ortağı" olduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST kapsamında, ROKETSAN desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde düzenlenen yarışmayı izlemeye gelen Varank, yarışmacı öğrencilerle sohbet etti, tasarladıkları roketleri inceledi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yüksek irtifa roket atışıyla İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin alçak irtifa roket atışını izleyen Varank, atışlar sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.