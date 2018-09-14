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boşanmalara neden oldu!

oldukça popüler olan ve sayıca fazla oyuncuya sahip bir yapım. Sevenleri çok, ama bir de madalyonun diğer tarafı var. Fortnite bağımlığının bazı çocukları ve aileleri etkilediği biliniyordu, şimdi de evlilikler üstünde etkisi var görünüyor.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 10:30
Fortnite boşanmalara neden oldu!

Gamebyte'ın haberine göre , 2018'de 'deki boşanmaların %5'nin 'tan kaynaklandığını açıkladı. Bu durum 2018 başından itibaren Divorce Online alınan 4665 boşanma dilekçesinin 200'ünde Fortnite'ın olduğunu gösteriyor. Boşanmaların yaklaşık %5'ine denk geliyor.

BAĞIMLILIK YAŞANTIYI ETKİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde de Logan isimli 14 yaşındaki bir çocuk PS4'ü elinden alınınca annesine vurmaya kalkışmıştı. Anne Britta Hodge, oğlunun online oyunlara bağımlı olduğunu ve Fortnite takıntısı olduğunu söylemişti.

Aslında ortada oyuna karşı olan fazla bağımlılık var. Bu bağımlılık ise kişinin hayatını, ilişkilerini etkiliyor. Sonuçları kötü oluyor.

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Fortnite boşanmalara neden oldu!
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