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'un beklenen güncellemesi yayınlandı

'un yeni amiral telefonu 'a yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme cihazlara neler kazandırıyor?

Giriş Tarihi: 14.9.2018 01:20
Galaxy Note 9'un beklenen güncellemesi yayınlandı

Tahmin edebileceğimiz gibi OTA aracılığıyla dağıtımına başlanılan güncelleme N960FXXS2ARH6 yazılım sürüm numarası ile gelirken yaklaşık 72 MB gibi bir boyuta sahip. Şu anda beş farklı ülkede bulunan kullanıcılara ulaşmaya başladı.

Baltık bölgesi, Romanya, Slovakya, Lüksemburg ve Bulgaristan'da bulunan kullanıcılar güncellemeyi aldıklarını bildirdiler. Güncelleme ile birlikte Google ve 'un Eylül 2018 güvenlik yamaları cihaz ile buluşturuluyor.

Hürriyet'in haberine göre, dokuz önemli güvenlik sorunun giderildiğini belirten Samsung bunlara ek olarak onlarca açığın giderildiğini belirtiyor. Ayrıca, daha önce tespit edilen hataların giderildiği güncelleme sonrasında cihaz kararlılığının artacağı ifade ediliyor.

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Galaxy Note 9'un beklenen güncellemesi yayınlandı
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