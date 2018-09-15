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'dan sonra de telefonlara yaptı

iPhone modellerine tekrar yapan 'ın ardından bu kez sessiz sedasız fiyaarı yükseltti. İşte zamlanan Huawei telefonların yeni fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.9.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 11:18
Apple'dan sonra Huawei de telefonlara zam yaptı

iki telefon modeline sessiz sedasız yaptı. Bu cihazlardan biri olan Huawei P Smart, şirketin kendi geliştirmiş olduğu Kirin 659 işlemcisinden gücünü alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza ile donatılan telefon, 5.65 inç boyuu IPS LCD ekranda 2160 x 1080 ekran çözünürlüğü sunuyor. Bu modelde 13 Megapiksel ve 2 Megapiksel olmak üzere iki adet arka kamera yer alıyor.

Huawei P Smart fiyatı zam ile birlikte 1750 TL'den, 2200 TL'ye çıkıyor.

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Gelelim Huawei 'a... Cihaz, gücünü Kirin 659 işlemciden alıyor. 16 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Cortex A53 tabanlı bir işlemci olan Kirin 659'un dört çekirdeği 2.36 , diğer dört çekirdeği ise 1.7 GHz hızında çalışıyor. Grafik tarafında gerekli olan gücü ise Mali-T830 MP2 GPU sağlıyor.

Huawei Lite fiyatı zam ile birlikte 2600 TL'den, 3300 TL'ye çıkıyor.

Zamlar henüz uygulanmadı; ancak ilerleyen günlerde fiyatlara yansıyacak. Diğer Huawei modellerinin fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği ise henüz net değil. (Hürriyet)

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Apple'dan sonra Huawei de telefonlara zam yaptı
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