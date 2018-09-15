Apple'dan sonra Huawei de telefonlara zam yaptı

Huawei iki telefon modeline sessiz sedasız zam yaptı. Bu cihazlardan biri olan Huawei P Smart, şirketin kendi geliştirmiş olduğu Kirin 659 işlemcisinden gücünü alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza ile donatılan telefon, 5.65 inç boyutlu IPS LCD ekranda 2160 x 1080 ekran çözünürlüğü sunuyor. Bu modelde 13 Megapiksel ve 2 Megapiksel olmak üzere iki adet arka kamera yer alıyor.

Huawei P Smart fiyatı zam ile birlikte 1750 TL'den, 2200 TL'ye çıkıyor.

HUAWEI P20 LITE NE KADAR OLDU?

Gelelim Huawei P20 Lite'a... Cihaz, gücünü Kirin 659 işlemciden alıyor. 16 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Cortex A53 tabanlı bir işlemci olan Kirin 659'un dört çekirdeği 2.36 GHz hızında, diğer dört çekirdeği ise 1.7 GHz hızında çalışıyor. Grafik tarafında gerekli olan gücü ise Mali-T830 MP2 GPU sağlıyor.

Huawei P20 Lite fiyatı zam ile birlikte 2600 TL'den, 3300 TL'ye çıkıyor.

Zamlar henüz uygulanmadı; ancak ilerleyen günlerde fiyatlara yansıyacak. Diğer Huawei modellerinin fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği ise henüz net değil. (Hürriyet)