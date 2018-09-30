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Big Ben büyüklüğündeki dev bir Dünya'ya yaklaşıyor

, SP1 olarak adlandırılan büyük bir in Dünya'ya yaklaştığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 30.9.2018 21:34
Big Ben büyüklüğündeki dev bir asteroid Dünya'ya yaklaşıyor

in tam boyutu bilinmemekle beraber 'ya göre, uzunluğu 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Daily Express, asteroidin yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra'daki Ferris Wheel'in yüksekliğini aşabileceğini belirtti.

Star'ın haberine göre hareket ettiği hız saatte yaklaşık 36.700 mil (saatte yaklaşık 60.000 kilometre) olan SP1'in, dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim'de gerçekleşecek. Asteroiddünyaya 0.03926 astronomik mesafeden yani Dünya'dan Ay'a olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeden geçecek.

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Big Ben büyüklüğündeki dev bir asteroid Dünya'ya yaklaşıyor
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