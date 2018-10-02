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Dünyanın ilk kanalı yolda!

Coin News Channel adıyla yayına başlayacak olan kanal tarihin ilk kanalı olacak ve 7 gün 24 saat İngilizce yayın yapacak.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 14:55
Dünyanın ilk kripto para kanalı yolda!

Coin News Channel, 7 gün 24 saat yapacağı yayınlarla 120 milyon fazla kişinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlamayı amaçlıyor.

Kanal uydu, kablo, internet ve benzer bütün platformlardan izleyicisine ulaşmayı hedefliyor.

Londra'daki haber merkezinden yayın yapacak olan Coin News Channel ekranlarında, dijital para ekonomisini iyi bilen uzmanlar, analistler, ekonomistler, akademisyenler güncel ve doğru bilgileri aktaracak, gelişmeleri yorumlayacaklar.

Coin News Channel, Nuri Çolakoğlu, Celal Pir ve Doğan Medya grubunda finans yöneticiliği yapmış Ali Eşelioğlu gibi isimler tarafından yayına hazırlanıyor.

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Dünyanın ilk kripto para kanalı yolda!
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