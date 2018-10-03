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280 milyon kilometre uzaklıktaki e gözlem aracı indirildi

Japon Araştırma Ajansı (JAXA), Ryugu ine Alman-Fransız yapımı bir gezginci gözlem aracı indirmeyi başardı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 22:46
280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide gözlem aracı indirildi

Japon Araştırma Ajansı (JAXA), Ryugu ine Alman-Fransız yapımı bir gezginci gözlem aracı indirdi.

JAXA'dan yapılan açıklamada Mobil Asteroid Yüzey İzcisi (MASCOT) adı verilen gezgincinin, Hayabusa2 uzay aracından, asteroidin yüzeyine bırakıldığı belirtildi.

Uzay aracının 10 kilogram ağırlığındaki kutu şeklindeki gezginciyi yüzeye indirebilmek için asteroidin yüzeyine 50 metre yaklaştığı ifade edildi.

Hayabusa2, Dünya'ya 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroidin çevresinde haziran ayından bu yana keşif faaliyeti yürütüyor.

Uzay aracı Hayabusa2, geçen ay, yer çekiminin zayıf olduğu Ryugu'nun yüzeyine "Gezginci 1A" ve "Gezginci 1B" adı verilen MINERVA-II1 tipi zıplayan gözlem araçlarını indirmişti.

Ryugu'ya 3,5 yıllık yolculuğun ardından haziran ayında ulaşan Hayabusa 2'nin, çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında dünyaya dönmesi öngörülüyor.

Hayabusa 2'nin ilkel bir tür asteroid olan Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor.

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280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide gözlem aracı indirildi
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