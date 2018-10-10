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'i resmen onaylandı

'nin uzun zamandır beklenen; ancak resmi ağızdan hiçbir zaman doğrulanmayan 'le ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 11:14
Sony PlayStation 5'i resmen onaylandı

'nin tepe ismi Kenichiro Yoshida, 'a verdiği röportajda yeni oyun konsollarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı: "Geldiğimiz noktada söyleyebileceğim tek şey artık yeni jenerasyon bir konsola ihtiyaç duyduğumuz olacaktır."

ŞÜPHELER SONA ERDİ

Yoshida her ne kadar PS5 ismini anmamış olsa da artık şüpheye hiç yer kalmadı denebilir.

Son olarak, Financial Times'ın "Sony'nin gelecekteki konsol planlarını bilen oyun yayıncılığı endüstrisindeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre bir sonraki konsolu PlayStation 4 ile benzer bir temel mimariye sahip olabilir ve yeni nesil konsolda çok büyük değişikliklere gidilmeyebilir. (Hürriyet)

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Sony PlayStation 5'i resmen onaylandı
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