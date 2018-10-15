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Son dakika: 'un kurucularından öldü

Teknoloji şirketi 'un kurucularından , ABD'nin Seattle kentinde 65 yaşında hayatını kaybetti.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 01:38 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 01:40
Son dakika: Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü

Allen'in sahibi olduğu yatırım firması Vulcan'dan yapılan açıklamada, "'un kurucularından, önemli teknoloji uzmanı, hayırsever, toplum insanı, çevreci, müzisyen ve sanat destekçisi kurucumuz Paul G. Allen'in vefatını duyurmaktan derin bir üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Allen'in pazartesi günü öğleden sonra Seattle kentinde lenf kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumduğu bilgisi de paylaşıldı.

, 1975 yılında ile Microsoft'u kurmuş, bir süre sonra geçirdiği hastalık nedeniyle şirketten ayrılmıştı.

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Son dakika: Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü
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