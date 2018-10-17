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'dan müthiş hamle! Kullanıcılar çok sevinecek...

Music kullanıcıları artık internette şarkı sözü aramakla uğraşmayacak. Apple, müzik veritabanı Genius ile yaptığı anlaşma sayesinde şarkı sözlerini 'e taşıyor.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 21:48 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 22:11
Apple'dan müthiş hamle! Kullanıcılar çok sevinecek...

Şarkı sözlerinin en çok aratılan şeyler arasında olduğunu şarkı sözü sitelerinin çokluğuna bakarak anlayabilirsiniz.

Bu yüzden sözleri uygulamada göstermek, kullanıcıları zahmetten kurtaracak bir gelişme. ve Genius'un ortaklığının "binlerce hit şarkının" sözlerini 'e taşıyacağı açıklandı.

Bunun yanında Genius'un web sitesi ve uygulaması, artık bütünleşik bir Apple Music yürütücüsü ile geliyor. Bu sayede oturum açmış olan Apple Music üyeleri Genius'un web sitesini veya uygulamasını açtığında, Apple Music'i açmadan şarkı dinleyebiliyorlar.

Genius'un en popüler müzik hizmetlerinden Spotify ile de bir anlaşması var. Spotify'da "Behind the Lyrics" işlevi, bazı şarkı sözlerini ve şarkı hakkında bazı bilgileri görmenizi sağlıyor. Bununla birlikte Spotify'daki işlev şarkı sözlerini tam olarak göstermediği için ne kadar faydalı olduğu tartışılabilir.

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Apple'dan müthiş hamle! Kullanıcılar çok sevinecek...
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