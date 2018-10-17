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helikopter motorunun detayları açıklandı

Son dönemde başlatılan Özgün Hafif Genel Maksat, ATAK, Türk Genel Maksat Helikopteri gibi projelerde kullanılacak olan TS1400 motorunun, kullanılacak platformlar ve detayları hakkında Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından bir infografik görsel paylaştı.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 22:04 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 22:10
Yerli helikopter motorunun detayları açıklandı

Savunma Sanayinin her alanında sürdürülen milli ve hedefler doğrultusunda T625 genel maksat helikopterine entegre edilecek TS1400 motorunun görseli paylaşıldı. T625 Genel Maksat Helikopteri 2021 yılından itibaren seri üretime geçecek.

Genel maksat helikopterinin motoru da TUSAŞ Motor Sanayii tarafından tamamen yerli imkanlarla üretildi.

Geçtiğimiz günlerde motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototipi tamamlanmış ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirilmişti.

Tasarlanan motor ileride geliştirilecek türevleri, ATAK ve HÜRKUŞ gibi diğer milli platformlara güç verebilecek. Ayrıca bu motorun çekirdek teknolojisi "Milli Eğitim/Savaş Uçağı – T/FX" için ihtiyaç duyulan motor için de temel oluşturacak ve Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kazanılan kabiliyetlerin üzerine gerekli teknolojik eklemeler yapılarak ihtiyaç duyulan sürelerde milli uçak motorunun geliştirilmesi sağlanacaktır.

TEI tarafından geliştirilen Milli türbin motoru aynı zamanda ileride stratejik sınıftaki IHA'larımızı da uçuracak. (Star)

İşte o infografik;

'TÜRKİYE’NİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ İYİ BİR ZAMANDA ÜRETİLECEK' YERLİ HELİKOPTERİN MOTOR GÜCÜ TEST EDİLDİ

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Yerli helikopter motorunun detayları açıklandı
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