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İşte en güçlü 10 açıklandı!

Mobil cihazların aldığın puanlardan çok, sunduğu kullanıcı deneyimine bakıldığı günümüzde benchmark uygulamaları her ne kadar popülerliğini yitiriyor olsa da, halen aktif bir şekilde kullanılıyor. En iyi performans ölçüm araçlarından birisi olarak gösterilen , 2018 yılı Eylül ayı için en güçlü telefonları açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 12:11
İşte en güçlü 10 akıllı telefon açıklandı!

Ağustos ayında yayınlanan liste ile kıyasladığımızda oyuncu telefonlarının liderliği dikkat çekiyor. Bu kapsamda listenin ilk sırasında overclock edilmiş (2.96 GHz'e çıkıyor) Snapdragon 845'den güç alan ROG Phone yer alıyor.

İkinci sırada ise Ağustos ayında zirvede yer alan Black Shark bulunuyor. Xiaomi'nin bu oyuncu telefonu 5.99 inç büyüklüğünde bir ekrana ev sahipliği yaparken, gücünü listedeki birçok gibi Snapdragon 845'den alıyor.

Üçüncü sırada yer alan amiral gemisi katili 6, stok arayüzünün verdiği hızlı tepkiler sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanan bir telefon oldu.

İŞTE TAM LİSTE

İlk üç sırada yer alan bu akıllı telefonun ardından sırasıyla: vivo NEX S, Xiaomi Mi 8, Oppo Find X, , Asus Zenfone 5z. 2S ve Pocophone F1 geliyor.

Listenin büyük bir kısmı Snapdragon 845 işlemciden güç alan telefonlardan oluşuyor. Ancak, Kirin 980'den güç alan Mate 20 serisi satışa sunulduğu için önümüzdeki ay bu listede değişiklikler olması güçlü bir ihtimal. (ShiftDelete)

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İşte en güçlü 10 akıllı telefon açıklandı!
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