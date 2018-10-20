İşte en güçlü 10 akıllı telefon açıklandı!

Ağustos ayında yayınlanan liste ile kıyasladığımızda oyuncu telefonlarının liderliği dikkat çekiyor. Bu kapsamda listenin ilk sırasında overclock edilmiş (2.96 GHz'e çıkıyor) Snapdragon 845'den güç alan Asus ROG Phone yer alıyor.

İkinci sırada ise Ağustos ayında zirvede yer alan Xiaomi Black Shark bulunuyor. Xiaomi'nin bu oyuncu telefonu 5.99 inç büyüklüğünde bir ekrana ev sahipliği yaparken, gücünü listedeki birçok akıllı telefon gibi Snapdragon 845'den alıyor.

Üçüncü sırada yer alan amiral gemisi katili OnePlus 6, stok Android arayüzünün verdiği hızlı tepkiler sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanan bir telefon oldu.

İŞTE TAM LİSTE

İlk üç sırada yer alan bu akıllı telefonun ardından sırasıyla: vivo NEX S, Xiaomi Mi 8, Oppo Find X, Samsung Galaxy Note 9, Asus Zenfone 5z. Mi Mix 2S ve Pocophone F1 geliyor.

Listenin büyük bir kısmı Snapdragon 845 işlemciden güç alan telefonlardan oluşuyor. Ancak, Kirin 980'den güç alan Huawei Mate 20 serisi satışa sunulduğu için önümüzdeki ay bu listede değişiklikler olması güçlü bir ihtimal. (ShiftDelete)