Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart!

Devlet kuruluşları, eğitim, finans sektörleri ile kar amacı gütmeyen sosyal toplum kuruluşları ise 2018'in ilk yarısına oranla yüzde 50 daha az veri ihlali yaşayarak tablonun nispeten olumlu tarafını yansıtsa da, bu alanlardaki şirketler de diğerleri gibi sızıntıların önüne geçemiyor. Bu nedenle hala şifreleme kullanmayan tüm şirketlerin bir an önce harekete geçerek verilerini önce yetkisiz erişimlere kapalı hale getirmesi ve ardından şifrelemesi büyük önem taşıyor. Günümüzde şirket sistemlerine, veri tabanlarına, uygulamalara veya sosyal medya hesaplarına erişimlerin çoğunlukla sadece kullanıcı adı ve parola ile gerçekleşiyor. Hackerlar, klavye veya ekran bilgilerini ele geçirilebilen araç ve programlar ile bu bilgilere rahatça ulaşabiliyor.