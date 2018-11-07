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sızıntılarına karşı ve şart!

İmalat sanayi sektörü, sızıntılarında bu yıl en büyük artışa sahip olan sektör olurken, perakende, hizmet, sigorta ve sağlık sektörleri de sızıntı vakalarının artmasıyla artık daha ağır yüklerin altında kalıyor. nin ve iki faktörlü sının önemi gün geçtikçe artıyor.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 14:44
Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart!

Devlet kuruluşları, eğitim, finans sektörleri ile kar amacı gütmeyen sosyal toplum kuruluşları ise 2018'in ilk yarısına oranla yüzde 50 daha az ihlali yaşayarak tablonun nispeten olumlu tarafını yansıtsa da, bu alanlardaki şirketler de diğerleri gibi sızıntıların önüne geçemiyor. Bu nedenle hala kullanmayan tüm şirketlerin bir an önce harekete geçerek ni önce yetkisiz erişimlere kapalı hale getirmesi ve ardından şifrelemesi büyük önem taşıyor. Günümüzde şirket sistemlerine, veri tabanlarına, uygulamalara veya sosyal medya hesaplarına erişimlerin çoğunlukla sadece kullanıcı adı ve parola ile gerçekleşiyor. lar, klavye veya ekran bilgilerini ele geçirilebilen araç ve programlar ile bu bilgilere rahatça ulaşabiliyor.

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Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart!
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