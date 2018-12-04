Dijital Zeka’yı test ediyorlar

Geleceği Yazan Kadınları Projesi dahilinde Turkcell'de 8 aydır 'Yazılım Test Uzmanı' olarak istihdam edilen 20 kadın, DQ Enstitüsü'nün kurucusu ve Dijital Zeka projesinin başındaki isim olan Dr. Yuhyun Park ile Turkcell'de buluştu. Dr. Park, 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyanın riskleriyle baş edebilmeleri ve bu yeni oluşumun gereklerine uyum sağlamaları için, OECD, IEEE ve WEF tarafından dijital okuryazarlık konusunda dünya standardı kabul edilen Dijital Zeka - DQ'yu testçi kadınlara anlattı ve sonrasında Turkcell tarafından Türkçeleştirilen ve Türkiye'ye uyumlu hale getirilen platformu bir hafta boyunca test etmeleri için Geleceği Yazan Kadınlar'a emanet etti.

'FİZİKSEL DERGİ ARTIK, ÇALIŞMAYAN TABLET DEMEK'

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, "Bugün 1 yaşındaki bir çocuk için fiziksel bir dergi, çalışmayan bir tabletten başka bir şey değil. Onlara fiziksel dergiyi anlatmakta güçlük çekeceğimiz günler olacak" dedi. Bu sebeple Dijital Zeka'nın Türkiye'deki öncüsü olduklarını söyleyen Ayşem Ertopuz, şöyle konuştu: "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin her aşaması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. 1 yıllık yoğun bir eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlarımızı, Turkcell bünyesinde test uzmanı olarak istihdam ettik. Uzun bir süredir Turkcell'in BiP, fizy, TV+, Hesabım, Upcall, Yaani, Dergilik ve Lifebox gibi ürün ve servisleri yazılımcı kadınlarımız tarafından test ediliyordu. Beklediğimizin ötesinde başarı gösteren bir süreç oldu ve onların tespitleri sayesinde bugün tüm bu uygulamalar çok daha mükemmel çalışıyor. Şimdi bu bilgi ve tecrübelerini bir kez daha değerlendirmek için tüm dünyada örnek gösterilen Dijital Zeka platformunun Türkçe versiyonunu onlara emanet ediyoruz. Eminim ki, onların güzel elleri değdiğinde, platform çok daha iyi hale gelecek. Onların gözlerinde üretmenin verdiği gururu, özgüveni ve ışıltıyı görmek bizim için çok değerli."

"KADINLARIN GÜCÜNE İNANIYORUM"

Dr. Park, yaptığı konuşmada "Kadınların gücüne inanıyorum. Türkiye'de dijital devrimi gerçekleştirecek sizler olacaksınız" dedi. Dijital evrenin, sadece Türkiye'de ve Singapur'da değil tüm dünyada kullanılan ortak yepyeni bir platform olduğunu söyleyen Dr. Park şunları söyledi: "Çocuklar aile desteği ve herhangi bir eğitim almadan dijital dünyaya adım atıyor. Dijital Zeka ile herkesi etkileyen ve bütün yetkinlik alanlarını içeren bu dünya için ortak bir çerçeve oluşturmak ve her ülkeye uyarlayabilmek için yola çıktık. Güney Kore'de de tıpkı sizin gibi annelerden oluşan bir grupla işe başladık. Kadınlar bu başarının arkasındaki temel güç oldu. Türkiye'yi temsil eden buradaki 20 kadın, sağlıklı ve güvenli dijital eğitim ekosisteminin öncüsü olacak.

Yazılım test uzmanı kadınlar, DQ'nun Türkçe versiyonu üzerinde test çalışmaları yapacak. Testler sonrasında halen 30 ülkede 38.000 çocuğa ulaşan DQ, Türkiye'de Turkcell'in desteğiyle çocuklarımızın en güvenilir eğitim kaynağı olarak kullanılacak.

DİJİTAL ZEKA NEDİR?

İngilizce'de kısaca "DQ" yani Digital Intelligence Quotient olarak anılan dijital zekâ kavramı, 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyanın riskleriyle baş edebilmeleri ve gereklerine uyum sağlamalarını olanaklı kılan teknik, zihinsel ve sosyal yetkinlikler bütünüdür. Dijital dünyanın içine doğan ve büyüyen çocuklar için bu ortama uyum sağlamak büyük önem taşıyor. Turkcell'in Türkçeleştirdiği ve Türkiye'ye uyumlu DQ eğitim platformu oyun tabanlı bir anlayışla, çocuklara dijital vatandaşlık kimliği oluşturma, ekran zaman yönetimi, siber zorluklarla baş etme, siber güvenlik yönetimi, dijital empati, dijital ayak izi, eleştirel düşünme ve kişisel güvenlik yönetimi başlıkları altında 8 dijital yetkinlik kazandırıyor.