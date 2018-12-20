Geleceğin dili 'Kodlama'

Kodlama kişinin düşündüğü fikirleri hayata geçirmesine olanak sağlayacak uygulamalar geliştirmesini sağlıyor. Herkesin bir şeyler yapmasına fırsat vermek çok önemli ve Apple'ın bu amaç için "Everyone Can Code" adında kodlama eğitimi programı var.

Bu inisiyatifle herkesin kodlamayı öğrenmesi, yazması ve öğretmesi amaçlanıyor. Dünya genelinde pek çok okul Everyone Can Code inisiyatifini benimsediğini açıkladı. Bu yüksek okul ve üniversiteler Apple'ın Swift ile Uygulama Geliştirme ders programını kullanıyor. Öğrencilerine eğitim veriyor.

Bir eğitim yılına yayılan, Apple mühendisleri ve eğitmenleri tarafından her düzeyden öğrenciye kod yazma ve uygulama tasarlama eğitimi vermek amacıyla tasarlanan Everyone Can Code programını Türkiye'nin önde gelen okulları da destekliyor.