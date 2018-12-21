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Gayrimenkulde yeni bir girişim hayata geçti

İnternet günümüzün olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Bununla birlikte birçok avantajı bulunuyor. İnsanlar aradıkları bilgilere kolaylıkla erişiyor veya yaptıklarını daha fazla kişiye sunuyor. İş dünyası için önemli bir nokta. Kira odağında yeni bir girişim de bu durumun son örneklerinden biri.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 16:36
Gayrimenkulde yeni bir girişim hayata geçti

Eskiden kiracılar emlakçılar, gazete ilanları veya tanıdıkları sayesinde kiralık ev bakarlardı. İnternetin gelişmesi ve iletişimin hızlanmasıyla birlikte bu durum değişti. Artık kiracılar ve ev sahipleri en hızlı biçimde iletişime geçebiliyor. Fakat kiralamalarda sorunlar yaşanabiliyor. Kiraplus bu tür durumların ortasında yer alan bir girişim, hem kiracının hem de ev sahibinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kiraplus, ev sahipleri için güvenilir kiracı bulmayı, kiracılar içinse kiralamada kolaylıklar sunmayı hedefliyor. Bilimsel yöntemlerle özel olarak hazırlanmış olan kiracı raporu oluşturuyor.

KİRAPLUS KİRACI RAPORU NELERİ İÇERİYOR?

-Kişiye özel demografik bilgiler
-Kredi Kayıt Bürosu'ndan alınan ve özel olarak işlenen -Kredi Risk Bilgileri
-Bilimsel olarak hazırlanmış İyi Kiracı Davranış Testi
-Kiracı Gelir/Kira Oranı karşılaştırması
-T.C. Kimlik No kontrolü
-Uluslararası kriterlere uygun Türkiye'nin ilk ve tek Kiracı Skoru

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Gayrimenkulde yeni bir girişim hayata geçti
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