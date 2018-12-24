Apple'dan bir minik tablet daha: iPad Mini 5 geliyor

Apple'a yakın kaynaklara göre şirket; iPad Mini 5'in hazırlığında. Apple tarafından geliştirilen yeni nesil Mini modelinin eski nesil bir işlemciden gücünü alacağı da özellikle belirtiliyor. Apple'ın bir önceki nesil amiral gemisi işlemcisi olan A11 Bionic'ten gücünü alacağı vurgulanan Mini 5'in Face ID ile mi yoksa Touch ID ile mi geleceği henüz bilinmiyor.

FACE ID OLMAYACAK!

Diğer yandan Apple'ın iPad Mini 5'in maliyetini düşük tutmak adına Face ID teknolojisine yer vermeyeceği, bunun yerine Touch ID teknolojisini kullanmaya devam edeceği de söyleniyor.