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4K desteğiyle 5'e meydan okuyacak

'un 2020 yılında ile yakın tarihlerde duyurmayı planladığı yeni oyun konsolu 'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri 4K 240 desteğiyle birlikte gelecek olması.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 09:52
Xbox Anaconda 4K desteğiyle PlayStation 5'e meydan okuyacak

2020 yılı oyun sektörü için gerçekten de oldukça çekişmeli bir sene olacak; zira hem Sony hem de Microsoft yeni oyun konsollarıyla dünyanın karşısına çıkacak. PS5 ile ilgili haberler birbiri ardına gelirken, Microsoft cephesi de boş durmuyor. Kod adı Xbox Anaconda olan yeni oyun konsoluna dair internete sızan en net bilgi ise cihazın 4K 240 FPS desteğiyle birlikte geliyor olması.

İŞLEMCİSİNİN AMD OLMASI BEKLENİYOR

İşlemcisinin AMD olması beklenen Xbox Anaconda'nın tam olarak hangi işlemci modelinden güç alacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak şirkete yakın kaynaklar yeni konsolun Zen 2 işlemci kullanacağı konusunda hem fikir.

Diğer yandan 240 FPS seviyeleri biraz abartı olabilir ya da yazılım ölçeklendirmesi gibi bir çözüm kullanılabilir. Yani destekli oyunlarda böyle bir ölçeklendirme görebiliriz. (Hürriyet)

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Xbox Anaconda 4K desteğiyle PlayStation 5'e meydan okuyacak
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