Apple'da 20 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Apple için yeni yıl olumsuz bir tabloyla başladı. Çin ekonomisinde süregelen durgunluk ve ülke genelinde iPad Pro başta olmak üzere Apple Air Pods ve Apple Watch'ların arzında yaşanan bazı sorunlar Apple'a pahalıya patladı. Şirket, 20 yıl sonra ilk kez gelir görünümünde değişikliğe gitti ve tahminlerini düşürmek durumunda kaldı.

İLK MALİ ÇEYREK DÖNEMDE RAKAM BİRAZ DAHA YÜKSEKTİ!

Apple'ın patronu Tim Cook, yaptığı açıklamada 29 Aralık'la birlikte sona eren son çeyrek döneminde 84 milyar dolarlık satış beklentilerinin bulunduğunu kaydetti. Cook'un bu açıklamasında beklentinin düşürüldüğü görüldü; zira Apple, ilk mali çeyrek döneminde bu rakamı 89 milyar dolar olarak belirlemişti.

Ancak sorun sadece Çin ekonomisiyle ilgili değil elbette; özellikle yeni iPhone'lardan beklenen satışın gelmemesi de bu beklentinin düşürülmesinde hayli etkili olduğu görülüyor. (Hürriyet)