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Max alev aldı

Daha önce farklı modellerinin patladığı ve yandığına dair bir takım olaylar yaşanmıştı. Benzer bir olay yine gerçekleşti, fakat bu son olayda yanan model 'ın yeni amiral gemisi iPhone Max oldu.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 15:05
iPhone XS Max alev aldı

iDrop News'in haberine göre Ohio'da yaşayan Josh Hillard isimli bir adamın üç haftalık XS Max'i pantolonunun cebinde patladı. 12 Aralık'ta gerçekleşen olayda Hillard, arka cebinde bulunan telefondan tuhaf bir koku geldiğini ve ısı hissettiğini söyledi.

iPhone'dan yeşil ve sarı dumanlar çıkmaya başlayınca, Hillard pantolonunu ve ayakkabılarını çıkarmış. Bunu yaptıktan bir süre sonra iPhone alev almış. Hemen olaya müdahale ediliyor ve alev söndürülüyor.

YASAL YOLA BAŞVURMAYI PLANLIYOR

Hillard arka tarafında ağrı ve tahriş olduğunu, ayrıca dumanı soluduğunu belirtti. Bu yüzden olay sonrasında doktora kontrole gitmiş.

ile iletişime geçen Josh Hillard'a yeni bir iPhone teklif edildi, ancak Hillard yeni iPhone'un bu durum için kabul edilebilir bir çözüm olmadığını söylerken, olayda zarar gören giysi ve ayakkabılarının iadesini istediğini bildirdi. Kaynağın aktardıklarına göre Hillard yasal yola başvurmayı planlıyor.

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iPhone XS Max alev aldı
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