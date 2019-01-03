iPhone XS Max alev aldı

iDrop News'in haberine göre Ohio'da yaşayan Josh Hillard isimli bir adamın üç haftalık iPhone XS Max'i pantolonunun cebinde patladı. 12 Aralık'ta gerçekleşen olayda Hillard, arka cebinde bulunan telefondan tuhaf bir koku geldiğini ve ısı hissettiğini söyledi.

iPhone'dan yeşil ve sarı dumanlar çıkmaya başlayınca, Hillard pantolonunu ve ayakkabılarını çıkarmış. Bunu yaptıktan bir süre sonra iPhone alev almış. Hemen olaya müdahale ediliyor ve alev söndürülüyor.

YASAL YOLA BAŞVURMAYI PLANLIYOR

Hillard arka tarafında ağrı ve tahriş olduğunu, ayrıca dumanı soluduğunu belirtti. Bu yüzden olay sonrasında doktora kontrole gitmiş.

Apple ile iletişime geçen Josh Hillard'a yeni bir iPhone teklif edildi, ancak Hillard yeni iPhone'un bu durum için kabul edilebilir bir çözüm olmadığını söylerken, olayda zarar gören giysi ve ayakkabılarının iadesini istediğini bildirdi. Kaynağın aktardıklarına göre Hillard yasal yola başvurmayı planlıyor.