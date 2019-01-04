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5 için 9.0 Pie güncellemesi çıktı

Tayvan merkezli teknoloji devi Asus'un amiral telefonlarından Zenfone 5 için önemli bir gelişme yaşandı. 'ın en yeni mobil işletim sistemi Pie bu telefon modellerine de sunulmaya başladı.

Giriş Tarihi: 4.1.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 15:18
Asus Zenfone 5 için Android 9.0 Pie güncellemesi çıktı

ASUS Zenfone 5 için Android Pie güncellemesi yayına verilmeye başlandı. ASUS'un internet sitesinden OTA aracılığıyla indirilebilen güncelleme her ne kadar telefonlara sunulmuş olsa da, tüm Zenfone 5 kullanıcılarının bu güncellemeyi almasının 10 günü bulabileceği tahmin ediliyor.

BİRKAÇ GÜN DAHA SÜREBİLİR

Eğer telefonunuzda bu güncellemeyi göremiyorsanız üzülmeyin; birkaç gün daha bekleyin. OTA aracılığıyla cihazınıza gelmesini beklemek istemiyorsanız yaklaşık 1.3 GB boyutundaki güncelleme paketini Asus'un sitesinden de indirebilirsiniz. (Hürriyet)

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Asus Zenfone 5 için Android 9.0 Pie güncellemesi çıktı
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