Asus Zenfone 5 için Android 9.0 Pie güncellemesi çıktı

ASUS Zenfone 5 için Android Pie güncellemesi yayına verilmeye başlandı. ASUS'un internet sitesinden OTA aracılığıyla indirilebilen güncelleme her ne kadar telefonlara sunulmuş olsa da, tüm Zenfone 5 kullanıcılarının bu güncellemeyi almasının 10 günü bulabileceği tahmin ediliyor.

BİRKAÇ GÜN DAHA SÜREBİLİR

Eğer telefonunuzda bu güncellemeyi göremiyorsanız üzülmeyin; birkaç gün daha bekleyin. OTA aracılığıyla cihazınıza gelmesini beklemek istemiyorsanız yaklaşık 1.3 GB boyutundaki güncelleme paketini Asus'un sitesinden de indirebilirsiniz. (Hürriyet)