Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan 'a soruşturma

, Reklamcılık ve . Şti, Google International , Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 16:38
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILMASI KARARLAŞTIRILDI

Bu kapsamda, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Mars'ta yeni gizem! NASA gerçekleri saklıyor mu?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN