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1.200 girişimi sahneye çıkardı

CES 2019 Fuarı’nda çatısı altında 1.200 girişim de yeni ürün ve servislerini tanıtma fırsatı yakaladı. Yapay zekadan robotlara, sağlıktan akıllı tarım uygulamalarına kadar pek çok ülkeden girişimler projelerini sergiledi.

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Eureka Park 1.200 girişimi sahneye çıkardı
CİLT SAĞLIĞI İÇİN QUANTUM KAMERA
Eğer cilt sağlığınız için endişe ediyorsanız, Eurokapark girişim etkinliğinde tanıtılan projeler sağlık konusunda farklı, ucuz ve alternatif çözümler ortaya koyuyor. Güney Koreli Hanyang Üniversitesi öğrencilerinin Quantum kamera çözümü, cildin yağlılık oranını ve pigmentlerin durumunu ölçerek size anında bilgi veriyor. Quantum Dot UV kamera kullanarak yapılan ölçüm sonucu derinin durumu anlık olarak ölçülüyor.

EFEKTİF YAŞINIZ ÖĞRENİN
İnsan ömrününün giderek uzadığı sürekli konuşuluyor. İnsanların efektif yaşları da önleyici sağlık tedbirleri ve farkındalık sayesinde daha çok düşüyor. Agemeter girişimi efektif yaşı, yani nüfus kağıdında yazanı değil, sağlık fonksiyonlarınız basit ölçümlerle yaparak tahminde bulunuyor. 3 minik sensörle kalp ritmi, elinizin ne kadar titrediği ve nefes alış kapasitenizi ölçerek efektif yaş tahmininde bulunuyo

YAPAY ZEKÂ OBSBOT KAMERA TAKİPTE KALDI
Sadece bir el hareketi ile ile yüzünüzü takibe alan Obsbot Tail kamera, Youtuber'lar için harika bir çözüm olabilir. 4K kayıt yeteneğine sahip Obsbot Tail, yapay zeka kullanarak sizi takip etmesi gerektiğini anlıyor; siz yukarı aşağı sağa veya sola gitseniz de yüzünüzü takip etmeye devam ediyor. Remo Technology girişimi tarafından geliştirilen kamera Youtube videoları konusunda hassas kullanıcılar için başarılı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
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Eureka Park 1.200 girişimi sahneye çıkardı
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