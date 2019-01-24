iPhone XR incelemesi

iPhone XR, iPhone X ve iPhone 8'in karışımı olan bir telefon gibi duruyor. Gayet hoş bir telefon. Cihazın arka ve ön tarafında cam var. Kenar kısımları ise alüminyum. Telefon IP67 derecesine sahip, böylece 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlikte suya dayanıyor. Kulaklık girişi yok ve kutunun içinden de 3.5 mm'lik kulaklık çevirici aparat bulunmuyor. Eski kulaklığınızı kullanmak için ekstra olarak çevirici aparattan almanız lazım.

XR'ın en dikkat çekici yanlarından biri farklı renk seçeneklerine sahip olması. Apple'ın açıklamasına göre farklı renkler için gelişmiş bir işleme tekniği kullanılmış. Farklı renk yelpazesi harika ve diğer iPhone modellerine göre XR'ı daha ilgi çekici kılıyor. Ayrıca ışık cam arka yüzeye çarptığında her bir renk farklı tepkiler veriyor.

LCD EKRAN NASIL?

iPhone XR'da OLED yerine LCD ekran yer alıyor. Liquid Retina olarak adlandırılan bu ekran, 1792 x 828 çözünürlüğe ve 326 ppi yoğunluğa sahip. iPhone 6, 7 ve 8'le aynı ppi yoğunluğunu veriyor. iPhone 7 veya 8 kullananlar, XR'ın ekranını sevecektir. Ancak OLED ekrana alışık olanlar için XR'ın ekranı cansız gelebilir.

Gerçeği itiraf etmek gerekirse, LCD dolgun renkler, mükemmel siyahlar ve Dolby Vision / HDR10 desteğinden yoksun. Bunlar OLED ekranlı modeller de var, ancak iPhone XR'ın ekranı kullanımda gayet iyi. Renkler hoş ve gerçekten aramayacağınız sürece tek tek pikseller de tespit edilmiyor. XR'ın ekranı iPhone X'in OLED ekranına göre çok az daha sarı. Belki de bu durum True Tone teknolojisinin biraz daha farklı iş yapmasından da kaynaklanabilir.

XR'ın ekranı dokunmatik konusunda sorun çıkarmıyor, bununla birlikte cihazın ekranı yuvarlatılmış köşelere sahip. Bu köşeler kıvrımlı tasarımı takip ediyor. Ekranın üst kısmında Face ID'nin bulunduğu ünlü çentik var. Zaten iPhone X'ten sonra diğer telefon üreticilerinin de birçoğu çentik olayına cihazlarında yer verdi.