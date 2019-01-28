Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > iOS 12.2 ile birlikte iPhone ve iPad'e müthiş bir özellik geliyor!

12.2 ile birlikte iPhone ve iPad'e müthiş bir özellik geliyor!

'ın 12 sürümü ile birlikte kullanıcılara sunduğu ekran süresi özelliği sayesinde kullanıcılar telefonlarını nasıl kullandığını ayrıntılı olarak artık görüntüleyebiliyor. Haftalık rapor paylaşımı da yapan özellik, sürümü ile birlikte daha da gelişecek.

Giriş Tarihi: 28.1.2019 13:28 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 13:29
iOS 12.2 ile birlikte iPhone ve iPad'e müthiş bir özellik geliyor!

Ekran süresi özelliği ile kullanıcılar ayrıntılı olarak kaç dakikasını hangi uygulamaya harcadığını ayrıntılı şekilde görebiliyor. Kullanıcılar bu sayede uygulama kullanım alışkanlığını görürken, diğer yandan da kendine sınır koyup uygulamalara olan ilgisinde değişikliğe gidebiliyor. Diğer yandan Apple, işi bir adım daha öteye götürerek ekran süresi özelliğinin kısıtlama ayarını kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

EBEVEYNLER İÇİN KULLANIŞLI BİR ÖZELLİK

Özellikle ebeveynler için oldukça kullanışlı bir özellikten bahsediyoruz. Zira artık çocuğunuzun eline telefonu verdiğinizde ekran süresine sınırlama getirerek ilgili uygulama veya oyunun ne kadar süre açık kalması gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. Süre sona erdiğinde ise uygulama kapatılıyor. Sürenin ne kadar uzun olacağını belirlemek de size kalıyor!

Özellikle oyundan başını kaldırmayan çocuklar için bu özellik kullanışlı olacak gibi görünüyor. iOS 12.2 güncellemesinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor. (Hürriyet)

WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Whatsapp'ta 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutun ve...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
iOS 12.2 ile birlikte iPhone ve iPad'e müthiş bir özellik geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN