NASA, Mars’tan yeni bir kare paylaştı! Ingenuity yeni uçuşunda yakaladı

Ingenuity, Mars'ta hava araçlarının kullanılıp, keşif yapılması için geliştirilmiş bir helikopter. NASA başlangıçta Ingenuity'nin 5 uçuş yapabileceğini belirlemiş ve buna göre görev düzenlemişti. Fakat Mars helikopteri o kadar iyi bir performans gösterdi ki, NASA Ingenuity'nin görevini genişletti ve daha fazla keşife odaklandı.