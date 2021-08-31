iPhone 13’ün fiyatı nedir? Yeni iPhone’lar ne kadardan satışa çıkacak?

iPhone 13 serisinin tanıtılmasına az süre kaldı. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir haberde Apple'ın iPhone tanıtımını 14 Eylül'de yapacağı ve 24 Eylül'de de telefonları satışa çıkaracağı belirtilmişti. Teknoloji devi resmi olarak henüz tarih duyurmuş değil, ancak bu haber doğruysa yakın zamanda duyuru olabilir.