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Giriş Tarihi: 31.8.2021 11:58 Son Güncelleme: 31.8.2021 11:59

iPhone 13'ün fiyatı nedir? Yeni iPhone'lar ne kadardan satışa çıkacak?

iPhone 13’ün fiyatı nedir? Yeni iPhone’lar ne kadardan satışa çıkacak?

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı gerçekleşti. Telefonların ne gibi özelliklere sahip olacağına dair raporlar paylaşıldı. Ayrıca fiyat bilgisiyle ilgili de iddialar vardı. Şimdi iPhone 13 serisinin fiyatlarını ortaya koyan yeni bir haber paylaşıldı. Görünüşe göre iPhone 13 ailesinin fiyatları 850 dolardan başlayıp, 2179 dolara kadar çıkıyor. İşte model model iPhone 13 fiyatları...

iPhone 13 serisinin tanıtılmasına az süre kaldı. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir haberde Apple'ın iPhone tanıtımını 14 Eylül'de yapacağı ve 24 Eylül'de de telefonları satışa çıkaracağı belirtilmişti. Teknoloji devi resmi olarak henüz tarih duyurmuş değil, ancak bu haber doğruysa yakın zamanda duyuru olabilir.

Tanıtım ve satış tarihi dışında, şimdi de iPhone 13 serisinin fiyatlarını ortaya koyan bir rapor paylaşıldı. Fiyat listesine göre iPhone 13 mini'nin standart modeli 850 dolar olacak. iPhone 13 standart modeli ise 973 fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Yaklaşan yeni nesil iPhone modellerinin fiyatlandırması ise şu şekilde:

iPhone 13 mini fiyatları:

64 GB — 850 dolar
128 GB — 927 dolar
256 GB — 1.051 dolar

iPhone 13 fiyatları:

64 GB — 973 dolar
128 GB — 1.051 dolar
256 GB — 1.174 dolar

iPhone 13 Pro fiyatları:

128 GB — 1.313 dolar
512 GB — 1.622 dolar
1 TB — 2.055 dolar

iPhone 13 Pro Max fiyatları:

128 GB — 1.437 dolar
512 GB — 1.746 dolar
1 TB — 2.179 dolar

Sonuç olarak bu fiyatların ne kadar doğru olduğu şüpheli. Asıl fiyatlandırmayı ise Apple, iPhone 13 serisini tanıttığında öğreneceğiz. (Donanımhaber)

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iPhone 13'ün fiyatı nedir? Yeni iPhone'lar ne kadardan satışa çıkacak?
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