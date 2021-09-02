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Giriş Tarihi: 2.9.2021 10:56 Son Güncelleme: 2.9.2021 10:57

Twitter, kullanıcıları rahatsız edenleri kendi engelleyecek! Yeni bomba özellik ortaya çıktı

Twitter, kullanıcıları rahatsız edenleri kendi engelleyecek! Yeni bomba özellik ortaya çıktı

Twitter, ağustos ayı başında Fleets isimli hikayeler özelliğini sonlandırmış ve platform için daha fazla yeni özelliğin yolda olduğunu açıklamıştı. Söz konusu yeniliklerden biri olan "Güvenlik modu" ortaya çıktı. Bu özellikle birlikte kullanıcıları rahatsız eden kişiler otomatik olarak engellenecek. Uzmanlar güvenlik modunun, herkes için uzun zamandır beklenen bir rahatlama sağlayabileceğini düşünüyor. Lafı daha fazla uzatmadan yeni özelliğin nasıl çalıştığına ve detaylarına birlikte bakalım.

Twitter'ın güvenlik modu özelliği kullanıcıları rahatsız eden diğer kişiler arasında tabiri caizse savunma hattı oluşturacak. Ayarlar menüsünden aktif edilebilecek olan güvenlik modu, rahatsız edici üslup kullanan, istenmeyen cevaplar veren kullanıcıları analiz edip, 7 gün boyunca engelleyecek. Belirtilenlere göre güvenlik modu algoritması tarama yaparak bu işlemi gerçekleştirecek.

Twitter'dan Jarrod Doherty yaptığı açıklamada, "Amacımız zararlı mesajların, açıklamaların yaygınlığını ve görünürlüğünü azaltmak, kullanıcıları daha iyi korumak" dedi.

Güvenlik modu şimdilik geniş çapta kullanıma sunulmayacak. Özellik ilk olarak 1000 kişiden oluşan ve İngilizce konuşan, "küçük geri bildirim grubu" adındaki grup tarafından test edilecek.

Twitter'ın algoritması, bir tweet'in içeriğini (nefret içerikli dil kullanımı, taciz, tekrarlayan cevaplar gibi) ve bir kullanıcı ile ona yanıt veren kullanıcılar arasındaki ilişkiyi değerlendirecek. Şirket, takip edilen veya düzenli olarak etkileşim içinde olan hesapların engellenmeyeceğini belirtti.

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Twitter, kullanıcıları rahatsız edenleri kendi engelleyecek! Yeni bomba özellik ortaya çıktı
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