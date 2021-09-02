Twitter, kullanıcıları rahatsız edenleri kendi engelleyecek! Yeni bomba özellik ortaya çıktı

Twitter'ın algoritması, bir tweet'in içeriğini (nefret içerikli dil kullanımı, taciz, tekrarlayan cevaplar gibi) ve bir kullanıcı ile ona yanıt veren kullanıcılar arasındaki ilişkiyi değerlendirecek. Şirket, takip edilen veya düzenli olarak etkileşim içinde olan hesapların engellenmeyeceğini belirtti.