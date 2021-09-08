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Giriş Tarihi: 8.9.2021 11:32 Son Güncelleme: 8.9.2021 11:36

Twitter, Instagram'a benzer tasarıma sahip olacak! Test başladı

Twitter, Instagram’a benzer tasarıma sahip olacak! Test başladı

Geçtiğimiz ağustos ayında Fleets isimli hikayeler özelliğini sonlandıran Twitter, yeniliklerin yolda olduğunu açıklamış. Platformda bir takım değişikliklerin olacağını duyurmuştu. Bazı eleştirmenler Twitter'ın yıllardır dokunmadığı tasarımında da yenilemeye gidebileceğini düşünüyordu. Bu ihtimal gerçekleşti. Popüler sosyal ağ, iOS platformunda görsel içerikleri öne çıkaran Instagram'a benzer yeni tasarımı test etmeye başladı. İşte detaylar...

Twitter'da değişim rüzgarı iyice hissedilmeye başladı. Daha önce birkaç yenilikle gündeme gelen mikroblog paylaşım platformu, tasarımda değişikliğe gideceğini açıkladı. Twitter Destek (Twitter Support) isimli resmi hesapta, resimlerin ve videoların tam ekran şeklinde görüleceği bildirildi.

Uçtan uca (Edge to edge) olarak tanımlanan tasarım dilinde, medyalar tam ekran halinde kullanıcılara sunulacak. Twitter, böylelikle fotoğraf ve videoların daha ön plana çıkmasını istiyor. Instagram'a benzer bu tasarımda paylaşımı yapan kullanıcının adı ve açıklamalar ekran kaydırıldıkça belli olacak.

Twitter, artık fotoğrafların, GIF'lerin ve videoların tam formda paylaşılması için daha fazla alana sahip olacaklarını açıkladı. Yeni test şimdilik iOS ile sınırlı görünüyor. Twitter'ın önümüzdeki haftalarda bu testi daha da genişleteceği düşünülüyor.

Bazı sosyal medya uzmanları Twitter'ın tasarımda yaptığı değişikşikle, resimler ve videolarda daha fazla etkileşimin olacağını, diğer yandan bu yeniliğin reklamverenler için de avantaj sağlayacağını belirtti.

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Twitter, Instagram'a benzer tasarıma sahip olacak! Test başladı
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