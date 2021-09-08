Twitter, Instagram’a benzer tasarıma sahip olacak! Test başladı

Twitter'da değişim rüzgarı iyice hissedilmeye başladı. Daha önce birkaç yenilikle gündeme gelen mikroblog paylaşım platformu, tasarımda değişikliğe gideceğini açıkladı. Twitter Destek (Twitter Support) isimli resmi hesapta, resimlerin ve videoların tam ekran şeklinde görüleceği bildirildi.
Uçtan uca (Edge to edge) olarak tanımlanan tasarım dilinde, medyalar tam ekran halinde kullanıcılara sunulacak. Twitter, böylelikle fotoğraf ve videoların daha ön plana çıkmasını istiyor. Instagram'a benzer bu tasarımda paylaşımı yapan kullanıcının adı ve açıklamalar ekran kaydırıldıkça belli olacak.
Twitter, artık fotoğrafların, GIF'lerin ve videoların tam formda paylaşılması için daha fazla alana sahip olacaklarını açıkladı. Yeni test şimdilik iOS ile sınırlı görünüyor. Twitter'ın önümüzdeki haftalarda bu testi daha da genişleteceği düşünülüyor.