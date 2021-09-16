iPhone 13 modelleri arasında grafik işlemcisi farkı bulunuyor

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te Apple A15 işlemcisi bulunuyor. Ancak iPhone 13 mini ve iPhone 13'te 4 çekirdekli GPU yer alırken, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te ise 5 çekirdekli bir GPU var.

Bir iPhone 13 Pro prototipi, popüler benchmark uygulaması olan Geekbench'te Metal API ile test edildi. Cihaz 14216 puan almayı başardı. iPhone 12 Pro'nun puanı ise 9123. Karşılaştırma yapıldığı zaman, iPhone 13 Pro'nun iPhone 12 Pro'ya göre yüzde 55 daha fazla GPU performansına sahip olduğu ortaya çıkıyor.

Apple da yaptığı açıklamada 4 çekirdekli GPU performansının yüzde 30, 5 çekirdekli GPU performansının ise yüzde 50 daha fazla olduğunu söylemişti. Bu sonuç ise Apple'ın en azından 5 çekirdekli GPU konusundaki açıklamalarını doğruluyor. Diğer yandan iPhone 13 Pro'nun 6 GB RAM'e sahip olduğunu da belirtelim.