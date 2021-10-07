iOS 15 kullanıcılardan pek ilgi görmedi! Geçtiğimiz seneye göre büyük fark var

iOS 15, birçok yeni özelliğe sahip. Diğer yandan kullanıcı gizliliği ve güvenliğine de odaklanıyor. Fakat yeni iOS sürümünde bulunan sorunlar iPhone kullanıcılarının tereddüt etmesine neden oldu görünüyor. iOS 15'in yayınlanmasının üstünden biraz zaman geçmesine rağmen, iPhone'lara yüklenme sayısı iOS 14'ün çok gerisinde kaldı.
Mixpanel'in analizine göre iOS 15, ilk iki günde iPhone'ların yüzde 8,59'una yüklendi. 5 Ekim tarihine kadar olan sürede ise bu oran yüzde 22,22 olarak görünüyor. Buna karşılık iOS 14'ün geçtiğimiz sene ilk iki günde yüklenme oranı yüzde 14,68. İki haftalık süre sonra cihazların yüzde 41,97'sine yüklendi.
Mixpanel'in verileri, mobil SDK analizlerinden, iOS 15 yükleyen kullanıcıların web sitesi ve uygulama ziyaretleri sayısından oluşuyor. Bu nedenle verilen rakamlar, resmi rakamlara göre biraz değişkenlik gösterebilir. Geçtiğimiz seneki istatistikler de aynı şekilde toplandı ve gerçek rakamlara oldukça yakındı.