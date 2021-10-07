iOS 15 kullanıcılardan pek ilgi görmedi! Geçtiğimiz seneye göre büyük fark var

Mixpanel'in analizine göre iOS 15, ilk iki günde iPhone'ların yüzde 8,59'una yüklendi. 5 Ekim tarihine kadar olan sürede ise bu oran yüzde 22,22 olarak görünüyor. Buna karşılık iOS 14'ün geçtiğimiz sene ilk iki günde yüklenme oranı yüzde 14,68. İki haftalık süre sonra cihazların yüzde 41,97'sine yüklendi.