Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları’nda arazi satışını yasakladı

Facebook'un kurumsal sitesinden yapılan açıklamada, Marketplace üzerinden ekolojik koruma altındaki Amazonlarda arazi satışı yapılması girişimlerinin engellendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Facebook'un, Instagram ve Whatsapp'in kullanıcı politikalarını da ekolojik koruma alanlarının satışının yapılamayacağını açıkça belirtecek biçimde güncelleyeceği duyuruldu.